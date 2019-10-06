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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8083
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
До программы с Соловьевым о нем я некогда не слышал. Тоже мне нравится как он разговаривает, стиль, много знаний. Но чёт в последнее время я заметил что он нудит, повторяется, одно и тоже в каждой передачи говорит. Не че нового не показывает.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.10.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Виртуальная любовь сродни платонической - можно любить на любом расстоянии
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов я

В корень зрите,Козлов. Ключевое слово - безысходность!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3351
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Один стейк купил? И завтра опять один стейк. И послезавтра. А семья только на новый год получает свою порцию?)))

По разному. Обычно я или два покупаю, больших, или что-то еще беру вдогонку. Колбаски, курочку или свиную вырезку. Фарш тоже хорошо идет и в котлетки и в макароны по-флотски. В тот раз я взял большой стейк и куриные грудки. Они мне показались такими необычными, как-будто с молоденьких цыплят, там еще куча всего было написано типа диетическое, без химии выращены, ну я и взял на пробу. Очень кстати вкусные оказались, я их сначала продегустировал, потом на стейк перешел, но уже весь не осилил - лапоть здоровый оказался ))

[Исправлено: maxsaf, 06.10.2019 - 11:00]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Но чёт в последнее время я заметил что он нудит, повторяется, одно и тоже



Он же не в развлекательном шоу "выступает", где в каждом выпуске должен меняться "репертуар". Имеет чёткое представление о ситуации в мире, расстановке сил, свои приоритеты и принципы -из этого и исходит. Учитывая, что Соловьёв чуть не каждый день его использует, что можно всякий раз нового сказать, если обстановка не меняется.
Если посмотреть на мир, Россию его глазами, то многое приобретает совсем другие черты
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3351
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, а говорил Рен-тв смотрит )).
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну вот, а говорил Рен-тв смотрит


Да, Вит не так прост!
8-)
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