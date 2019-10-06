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§ NG.kz
Когда и где смотреть бой Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира и поединок казахстанца Ахмедова
NG.kz

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Сообщений: 36895
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье утром, 6 октября, по казахстанскому времени Геннадий Головкин проведет свой 42-й поединок на профессиональном ринге. Его соперником выступит украинец Сергей Деревянченко.
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§ alex_60
Когда и где смотреть бой Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира и поединок казахстанца Ахмедова
alex_60


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Сообщений: 5199
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гена победил, но бой был почти равный.
С нокдауном.В первом раунде.
Интересно что Головкин говорил после матча в интервью на английском, а Деревянченко на русском

[Исправлено: alex_60, 06.10.2019 - 09:59]
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