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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

не нагнетай дракош, Цитатника! ;-)
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§ Змея Подколодная
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
Змея Подколодная


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Сообщений: 731
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.10.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У Соседей есть термин "Ватник" тоже в народ ушло

у каких соседей? странно, вы где проживаете, Абайка?) А в одной независимой и развивающейся республике на свет появился термин - "Укроп". Но вашей душе ближе ватник )
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вот тех кто без аргументировано "ноет" и "об**ает " любую инициативу государства как будем называть?) давайте придумаем термин)

Уж не знаю,как называть этих людей,зато знаю,как звать людей,которые в восторге от любой глупости,предложенной Властью - Абайка!
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3196
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.10.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде всё хорошо, грех жаловаться, однако моему сыну уже второй год не дают квартиру по бюджету, хотя он и закончил медицинский ВУЗ и работает в самой обычной больнице , но приезжим врачам вроде всем дали арендное жилье, какая несправедливость
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В этом смысле наши граждане тоже ничего для своей страны не сделали - несчастные 10% (а до 2004 - 5%) с вычетом ОПВ и минимальной зарплаты - ничего по сравнению с тем что платят в европах.

Ну тут сравнивать не совсем уместно наверное. Но зато в КЗ Нефть и Газ есть и 3-е место в мире по добыче урана, если не ошибаюсь. В Сауд Арабии когда один бедуин нашёл нефть... Вот почему не везде так? ;-)
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё вопрос встаёт: Где деньги Зин?
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И ещё вопрос встаёт: Где деньги Зин?

Неправильные вопросы задаёте,товарищ!Скоро за вами приедут в чудной решётчатой карете.Недаром пациент у всех локации допытывал,кто и где!
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.10.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
И не дадут. На верху думают что тут на севере все сидят на чемоданах. Статистика им так и говорит. А зачем уезжающим давать? Вашему сыну нужно просто финт замутить. Прописатся на юге и потом подать заявку на переселение на север. И все, вуаля. Мат! И не чего стеснятся. Щас вон даже ИП-кам дают АСП. И не че.
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