Цитата: Victor Yang:

В этом смысле наши граждане тоже ничего для своей страны не сделали - несчастные 10% (а до 2004 - 5%) с вычетом ОПВ и минимальной зарплаты - ничего по сравнению с тем что платят в европах.

Ну тут сравнивать не совсем уместно наверное. Но зато в КЗ Нефть и Газ есть и 3-е место в мире по добыче урана, если не ошибаюсь. В Сауд Арабии когда один бедуин нашёл нефть... Вот почему не везде так?