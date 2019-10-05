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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3349
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Любите готовить?

Да, постоянно готовлю. Почти каждый день. Воскресенье - блинчики жарю ))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Тут какое-то непонятное - человек,заявляющая о своём



"Не спится, няня..." ?

Вам такое понятие - "двойственное отношение" знакомо?
Вот Яков Кедми, человек, со скандалом покинувший СССР. Достиг высокого положения в Израиле, познал, так сказать, западный мир.И, в конечном счёте, написал в своей книге "Безнадёжные войны":
"«В России сформировалась моя личность, мои моральные и нравственные принципы: уважение к человеку, независимо от его происхождения, национальной или религиозной принадлежности, обостренное чувство справедливости как в обществе, так и вообще. В России я научился любви к родине, любви к своему народу и готовности к самопожертвованию во имя идеалов, в которые веришь. В России я научился бороться до конца и никогда не сдаваться, даже когда ты один против всех и у тебя нет никаких шансов. …В России меня научили ценить книгу, культуру и образование, хорошее воспитание и искусство. С детства я привык относиться с отвращением к дешевой и примитивной политической пропаганде, к лицемерию, особенно властей предержащих и членов партии, к торговле принципами и образом жизни. В России я научился относиться с презрением к людям, посвятившим свою жизнь наживе и деньгам. Несмотря на диктатуру и жестокий режим, несмотря на лицемерие и ложь, заполнившие советское общество и в конце концов погубившие его, все свои качества я приобрел в России и нисколько не жалею об этом».

Уважаю я его. Более того, влюблена (вот "гипнотизируюсь" от слова и взгляда умного мужчины. Но к Вам, Беня, это не относится)
И противоположный пример - ненавижу Троцкого и Землячку! Сами знаете, почему...

[Исправлено: таноми52, 05.10.2019 - 08:19]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
блинчики жарю



Эх! Люблю блинчики, но...нельзя!

Что-то песня вспомнилась:"Путину, конечно, можно...Но нельзя!" :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3349
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эх! Люблю блинчики, но...нельзя!

Как так? )) А я их с зеленым луком и яйцом делаю. Ваще бомба. :-P
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ваще бомба.


Представляю!Но...заложница фигуры :-(
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
.заложница фигуры



Вот написала и испугалась,что представят меня форумчане матроной с авы Змейки. Боже упаси! Пока в норме
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот Яков Кедми, человек, со скандалом покинувший СССР

Цитата:
таноми52:
Уважаю я его. Более того, влюблена

Ну так приезжайте в Самару на его выступление,которое будет 14.11.И будет вам ЩАСТЬЕ!!!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас встретился с другом на вокзале в Самаре,он проводником работает.Уехал из Казахстана,собирается перевезти маму в Россию.Свой отъезд он аргументировал тем,что его задолбали все эти эксперименты с языком,с переименованиями,с алфавитом.Не видел он будущего в прекрасном,развитом,толерантном,многонациональном,независимом Казахстане.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3349
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

На это и расчет. Все по плану ))
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