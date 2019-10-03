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§ NG.kz
Врачебного полку у нас прибыло
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году на работу в область докторов приехало в два с половиной раза больше, чем в предыдущем. По данным областного управления здравоохранения на конец сентября, в медицинских учреждениях городов и районов приступили к работе 239 врачей «призыва» 2019 года. Приехали как новобранцы-выпускники, так и специалисты с опытом, который они приобрели в том числе в столичных клиниках, доктора и кандидаты наук. «Наша Газета» выясняла, чем и почему всех их привлек регион, который хронически болен дефицитом кадров в здравоохранении, и надолго ли к нам пополнение.
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§ alex_60
Re: Врачебного полку у нас прибыло
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///- Я почти год в области, когда приехал и начал делать оценку ситуации в здравоохранении, обозначилась проблема, с которой не сталкивался нигде, хотя я работал в Астане, Шымкенте, Алматы.//


Врач-интерн хирургического отделения Костанайской городской больницы, г. Костанай (08.1986-07.1987); · Врач-онколог поликлиники Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай (07.1987-01.1989); · Врач-онколог-хирург отделения абдоминальной онкологии Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай (01.1989-05.1997); · Заместитель главного врача по лечебной работе Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай (05.1997-06.1997);
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§ Гога
Врачебного полку у нас прибыло
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
-- Ты к чему это ?? Вспомни ещё - школа №2 г.Кустанай 1970-1980, и главврач Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай - не помню до какого года ,а потом Шукеев его с собой забрал в Чимкент . Он полностью местный .

[Исправлено: Гога, 03.10.2019 - 09:58]
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§ alex_60
Re: Врачебного полку у нас прибыло
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Ты к чему это

Цитата:
Гога:


- Я почти год в области, когда приехал и начал делать оценку ситуации в здравоохранении.
к тому.
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§ Гога
Врачебного полку у нас прибыло
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Все верно , с 2005 по 2018 его не было в Кустанае , только в гости к родителям приезжал , а работал · Главный врач Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай (06.1997-02.2005); · Исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения города Астаны (02.2005-03.2005); · Директор Департамента здравоохранения города Астаны (03.2005-09.2006); · Директор Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, г. Шымкент (09.2006-03.2008); · Начальник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана (03.2008-03.2009); · Исполняющий обязанности главного врача республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана (03.2009-05.2009); · Главный врач республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана (05.2009-09.2012); · Заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана (09.2012-12.2014); · Главный врач республиканского государственного предприятия «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан», г. Астана (12.2014-05.2016); · Главный врач республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения, г. Астана (05.2016-04.2017); · Исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области до получения результатов специальной проверки (с 10.2018)
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§ Ваш земляк
Re: Врачебного полку у нас прибыло
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как-то поинтересовался у сестры,живущей в Кустанае,у которой образование акушер-гинеколог,почему она не работает по специальности,а шьёт одежду.Так вот она ответила:"Нафиг надо!"
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§ Змея Подколодная
Re: Врачебного полку у нас прибыло
Змея Подколодная


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Сообщений: 731
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы их главное научите документацию правильно заполнять! А то заполнят, как в Атырау и пустят тебя в утиль, ну чтобы не исправлять, а то программа корректировать не дает, однако.
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