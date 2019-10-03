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§ NG.kz
3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане предложили выделять 3 млн тенге из бюджета на первую свадьбу молодоженам. Данную идею выдвинула известная журналистка и общественница Гульжан Ергалиева. Комментаторы не очень вдохновились этой идеей.
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§ Трэвэл
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Трэвэл


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Сообщений: 245
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, сейчас начнётся свадебный бум)
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§ Трэвэл
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про условие при разводе вот поддерживаю.
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§ yudjin
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6130
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.10.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выделять 3 млн тенге из бюджета

ну а чё... погужбанить-побешбармачить за народные деньги... а потом и развестись можно... тои не хуже как у других для нашего менталитета - это же самоцель... Помню сосед дочь замуж выдал... трёшку потом продали, чтобы с кредитом рассчитаться... сами в старенькую двушку переехали.
Хотя, думаю, надо условие прописывать: возвращать прогулянные деньги, в случае если ячейка общества разбежалась в течение 3-х лет.... так сказать возвратный подарочный кредит.
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§ abaika95
3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Помню сосед дочь замуж выдал... трёшку потом продали, чтобы с кредитом рассчитаться... сами в старенькую двушку переехали//

Вот тут согласен) нет денег-не фиг понтить и закатывать дорогущие тои) немного надо поунять аппетиты) а то кучу свадеб закатят а потом администрации штурмуют дайте квартиру, дайте денег а то наши айфоны устарели)
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§ директор пляжа
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пошел жертву искать, не ну а че. Резину зимнюю куплю, в отпуск съезжу. :lol: лучше поздно/З-ляма - чем без них)
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§ директор пляжа
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
возвратный подарочный кредит.

принимая во внимание, что в любимым всеми мировом рейтинге, мы скорее значимся как страна-лидер по невыплаченным кредитам - сомнительное это предприятие. ВЕСЬМА. 8-)
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§ сайлау курманов
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3195
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.10.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рестораны и кафе забиты заявками за несколько месяцев вперёд.
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§ нелох
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
нелох


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 05.10.19 - 04:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы так возбудились, болтать не мешки ворочать поболтают и забудут предложить не значит сделать.
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* Змея Подколодная
3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.10.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эх, сейчас начнётся свадебный бум)

Неа, для начала бум разводов)))
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