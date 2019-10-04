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§ NG.kz
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задержанная признала свою вину. «Я являюсь автором. Я честное слово, не ожидала данную рассылку, что она попадет в соцсети и навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста», - сказала она.
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§ alex_60
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну она вот такая.
а вот эти
//Высокопоставленных полицейских задержали в Акмолинской области///
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§ Сергей_я
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2807
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.10.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже видео есть кстати https://pikabu.ru/story/v_kitae_poymali_prestupnikov_kotoryie_pyitalis_prodat_rebenka_na_organyi_6964246
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§ Vital
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8080
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Жуткое видео. Не удевлюсь что и в нашем случае есть доля правды. Щас судя по всему на органы большой теневой бизнес построен. Ведь дети реально пропадают по всему миру. И в тоже время ростет торговля органами. И у нас на верху власти в последнее время стали поговаривать что б узаконить продажу. А с такой то коррупцией, это опасно.
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§ Сергей_я
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2807
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.10.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Щас судя по всему на органы большой теневой бизнес построен.

да чет и не понятно как он построен. Если есть теневой бизнес продажи органов, значит нужен теневой бизнес врачей и клиник. Орган поменять не так просто. Большущая часть не подойдет.
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§ Vital
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8080
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Я незнаю как построен. Ну есть раз спрос, мутят же. Значит днем "врач" ходит по больнице улыбается, а ночью делает в тайне операцию.
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§ Елена Пикельная
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 288
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Щас судя по всему на органы большой теневой бизнес построен. Ведь дети реально пропадают по всему миру. И в тоже время ростет торговля органами.

Пожалуйста, не пишите ерунду. Вы думаете можно просто вырвать у трупа сердце или печень и пересадить кому угодно? Во-первых, донорский орган должен быть совместим с организмом пациента. Это проверяется по системам AB0 и HLA. Найти подходящий не так просто, поэтому люди годами стоят на очереди. И многие её не дожидаются. Во-вторых донор должен быть чист от всяких инфекций, и это тоже проверяется. В-третьих изъятый орган, даже при условии спецхранения (не в холодильнике!) живёт не долго. например, почка пригодна в течение 36 часов,сердце уже через 4 часа станет просто куском мяса. Сейчас, правда создали какой-то особый контейнер, в котором 8 часов может храниться, но всё равно это недолго. И так же для всех прочих органов. Кстати, сердце еще важно подобрать по размеру. И вы думаете, что можно просто тюкнуть человека по башке, заморозить, а потом органы брать по мере надобности? Это нонсенс. Такой труп может заинтересовать только каннибалов, но не трансплантологов.
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§ elektron
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Ну зачем же Вы так на Вита? Дай бог конечно, чтоб в КЗ всё легально, официально и законно было. Но и чёрный рынок органами нельзя отрицать. На что только не идут власть и деньги имущие... Бывшая Югославия, были вполне официальные данные. Да и зачем хранить органы, можно просто кормить и в туалет водить.
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§ Butch
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36342

Вы серьезно?!
Хотите людям сочинившим, а тем более поверившим и распространяющим в этот идиотский набор бессвязных слов разрешить проводить митинги????
уши свои пожалейте!!!
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§ Сыкымы
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Не принимайте близко к сердцу. Любителям смотреть RenTV и ТВ-3 Вы ничего не докажете. У них шапочка из фольги уже давно и плотно на голове сидит...
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§ Vital
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8080
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.10.19 - 05:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Вобщем я на фантазировал про чёрный рынок органов?
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§ Сыкымы
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Фантазируют RenTV, ТВ-3 и им подобные, в поиске свободных ушей.
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§ maxsaf
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Час от часу не легче :-(

Цитата:
В Казахстане врачи насмерть заморозили новорожденного из-за ошибки в документах


Lenta.ru
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* Змея Подколодная
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.10.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы думаете можно просто вырвать у трупа сердце или печень и пересадить кому угодно?

При всем уважении, а никто и не будет вырывать печень или сердце. Анализы проведут на совместимость без проблем. А потом просто человек будет считаться пропавшим без вести. Ну вот вышел за хлебом и пропал. Будут деньги- будет и нужный орган. И сериалы тут совершенно ни при чем. В наших реалиях думаете у нас нет "серых" врачей? Беспринципность некоторых зашкаливает. Вот пример: https://tengrinews.kz/crime/vrachi-atyirau-ubili-mladentsa-ne-peredelyivat-dokumentyi-380763/
А с органами для пересадки только все набирает обороты. То ли еще будет. Кстати, почему у нас человек априори согласен на изъятие органов (ну в случае чего)? Вам не кажется , что должно быть с точностью до наоборот? Статья была в НГ, не столь давно, что в ЦОНе будет услуга об отказе на изъятие органов, ее до сих пор нет. В регистратурах поликлиник заявление не принимают и слыхивать о таком не слышали. Даже, если предположить, что заявление в поликлинике примут, где его зафиксируют? Есть какая то база данных? На данный момент, человек, который не согласен на посмертное изъятие органов не может нигде озвучить свой отказ. Эксперимент журналистский провести не хотите ли? Бардак. Он и породит черный рынок.
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