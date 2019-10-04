Цитата: Вы думаете можно просто вырвать у трупа сердце или печень и пересадить кому угодно?

При всем уважении, а никто и не будет вырывать печень или сердце. Анализы проведут на совместимость без проблем. А потом просто человек будет считаться пропавшим без вести. Ну вот вышел за хлебом и пропал. Будут деньги- будет и нужный орган. И сериалы тут совершенно ни при чем. В наших реалиях думаете у нас нет "серых" врачей? Беспринципность некоторых зашкаливает. Вот пример: https://tengrinews.kz/crime/vrachi-atyirau-ubili-mladentsa-ne-peredelyivat-dokumentyi-380763/

А с органами для пересадки только все набирает обороты. То ли еще будет. Кстати, почему у нас человек априори согласен на изъятие органов (ну в случае чего)? Вам не кажется , что должно быть с точностью до наоборот? Статья была в НГ, не столь давно, что в ЦОНе будет услуга об отказе на изъятие органов, ее до сих пор нет. В регистратурах поликлиник заявление не принимают и слыхивать о таком не слышали. Даже, если предположить, что заявление в поликлинике примут, где его зафиксируют? Есть какая то база данных? На данный момент, человек, который не согласен на посмертное изъятие органов не может нигде озвучить свой отказ. Эксперимент журналистский провести не хотите ли? Бардак. Он и породит черный рынок.