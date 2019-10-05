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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

не нагнетай дракош, Цитатника! ;-)
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* Змея Подколодная
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.10.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У Соседей есть термин "Ватник" тоже в народ ушло

у каких соседей? странно, вы где проживаете, Абайка?) А в одной независимой и развивающейся республике на свет появился термин - "Укроп". Но вашей душе ближе ватник )
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