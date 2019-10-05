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§ NG.kz
Полицейские начальники лишились должностей из-за подчиненных-коррупционеров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления", - отметили в пресс-службе МВД.
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§ elektron
Re: Полицейские начальники лишились должностей из-за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3620
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы Абайку не тронули. Он же у истоков возрождения стоял. Всё не посильным трудом создавал :lol: 8-)
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§ drakon
Re: Полицейские начальники лишились должностей из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17476
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обыкновенный трёп, на селекторных совещаниях.
Обо всём и ни о чём - конкретно... :lol: :-o
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