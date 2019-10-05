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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, слово "нурлыкун" уже официально добавлено в словари? :lol:
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.10.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья началась бодро, мол зачем и для чего?) к середине скатилась в какойто цитатник по теме и нет) тов. Воронин раз за разом хочет продемонстрировать свою высокую эрудированность и знания, но набивать статью цитатами из книжки "100 цитат о истории" както не очень)

Цитата-// Теперь нам внушают, что казахи являются прямыми потомками Золотой Орды. И не смущает, что ее территория была равна территории СССР//

Спорный момент очень спорный) если профессор Легкий говорил что золотая орда это аналог СССР в средневековье то это не значит что по территории они сопостовимы) откройте карту Орды где на ней: Дальний восток, Сибирь, средняя Азия, южный Кавказ , большая часть Украины, Белоруссия и прибалтика?)

после таких вот выводов тов. Воронина и остольная статья уже не воспринимается как истина)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
слово "нурлыкун" уже официально добавлено в словари?


Кажется, этот неологизм возник на территории Костанайской области? Очень выразительное определение, из буквального перешедшее в нарицательное.Думаю, в народе сохранится
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§ Ваш земляк
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2744
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Т.е. казахи кинули всех - киргизов,узбеков,монгол,бурятов,калмыков,ногайцев ещё кучу других народов.Ох уж эти национальные понты!
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§ AR
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 05.10.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
История согласна на любые допущения, но основной принцип свят: высокие духовно-умственные и физические качества родного народа есть данность, не подлежащая никаким сомнениям.

Печальное наследие советского союза
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11993
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.10.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я так понимаю, слово "нурлыкун" уже официально добавлено в словари?

В каждом языке есть слова, которых не хватает в других языках:
Backpfeifengesicht (немецкий) лицо, по которому необходимо врезать кулаком. Ближайший русский аналог кирпича просит. Но в одно слово.
Tartle (шотландский) паническое состояние, когда вы должны познакомить с кем-то человека, а имя его вспомнить не можете.
Mythpe (финский) когда кто-то что-то сделал дурацкое, а стыдно за это почему-то вам.
Yuputka (язык ульва, индейцев Гондураса и Никарагуа) ощущение, когда идешь по лесу, и тебе кажется, что к твоей коже кто-то прикасается. Например, призраки.
Rwhe (язык тсонга, разновидность банту, Южная Африка) упасть пьяным и голым на полу и заснуть.
Cafune (бразильский португальский) нежно проводить пальцами по волосам того, кого ты любишь.
Iktsuarpok (язык инуитов) представьте, что вы у себя дома кого-то ждете, а этот кто-то не идет и не идет, и вот вы начинаете выглядывать в окно, выбегать за дверь, чтобы посмотреть, не идет ли гость. Как-то так.
Fond de lair (французский) дословно переводится, как дно воздуха. Вообще же, выражение означает следующее: на улице лето и светит солнце, и вроде бы нужно одеться легко, но на самом деле очень холодно. Не просто холодно, а прямо до дрожи.
Desenrascanco (португальский) возможность выпутаться из затруднений, не имея для этого ни продуманного решения, ни вообще каких-либо возможностей. Самый приблизительный аналог родиться в рубашке, но это все равно совсем не то. Lagom (шведский) не слишком много, не слишком мало, а так, чтобы в самый раз.
Glaswen (уэльский) неискренняя улыбка: когда человек улыбается, а ему совсем невесело.
Ilunga (южно-африканское Конго) человек, который может забыть и простить в первый раз, снисходительно отнестись во второй, но в третий раз, если ты его подставишь, надерет тебе задницу.
Oka (язык ндонга, Нигерия) затрудненное мочеиспускание, вызванное тем, что объелся лягушек, прежде, чем начался сезон дождей.
Mamihlapinatapai (яганский, язык кочевых племен Огненной Земли) взгляд, которым люди обмениваются и осознают, что оба хотят одного и того же, но никто не решается начать первым.
Lesprit descalier (французский) чувство, которое испытываешь после разговора, когда мог бы сказать многое, а вспомнил или клево сформулировал только сейчас. В общем, когда только после разговора понимаешь, как именно нужно было ответить. Дословно же переводится как остроумие на лестнице.
Kummerspeck (немецкий) дословно переводится, как бекон горя. Вообще же обозначает действие, когда вы начинаете неумеренно есть все подряд, чтобы заглушить свою депрессию.
Kaelling (датский) видели женщин, которые стоят во дворе (ресторане, парке, супермаркете) и орут, как подорванные, на собственных детей? Ну, датчане называют их именно так.
Nakakahinayang (тагальский, Филлипины) чувство сожаления, которое испытываешь от того, что не смог воспользоваться ситуацией, или предоставленными возможностями, потому что побоялся рискнуть, а у кого-то все получилось, как надо.
Sgiomlaireachd (гэльский шотландский) раздражение, которое вызывают люди, отвлекающие тебя от еды, когда ты чертовски голоден. (chucpe) (иврит) шокирующее, циничное и наглое поведение, которое формально неоспоримо. Ну, скажем, как если бы ребенок замочил обоих своих родителей, а теперь просит судью о снисхождении, потому что остался сиротой.

Вот теперь и у нас есть слово, обозначающее смесь "Всё хорошо, прекрасная Маркиза" и самого приторного подлизывания.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// .е. казахи кинули всех - киргизов,узбеков,монгол,бурятов,калмыков,ногайцев ещё кучу других народов.Ох уж эти национальные понты!//

Куда кинули и для чего?)

Цитата-// Вот теперь и у нас есть слово, обозначающее смесь "Всё хорошо, прекрасная Маркиза" и самого приторного подлизывания//

У Соседей есть термин "Ватник" тоже в народ ушло, "либераст" очень покозателтный термин)

А вот тех кто без аргументировано "ноет" и "об**ает " любую инициативу государства как будем называть?) давайте придумаем термин)
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.10.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой термин придумаем для людей которые 10-20 лет назад уехали в другую страну и до сих пор не могут забыть свой любимый Казахстан?и под каждой новстью пишут как у них там все очень прекрасно(к чему конкретно они не прикладывали свои прекрасные ручки,приехали на все готовое) а у нас мягко говоря не очень)) филологи подключайтесь)
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11993
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.10.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
есть термин "Ватник" тоже в народ ушло

Это пропагандистский "термин" - его сознательно навязали массам.
Цитата:
abaika95:
Какой термин придумаем

Тебе надо - ты и придумывай.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3619
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какой термин придумаем для людей которые 10-20 лет назад уехали в другую страну

Аутсайдер? ;-) - понауехавшие? :lol: Цитата:
abaika95:
и под каждой новстью пишут как у них там все очень прекрасно

Ну бывает, приводим в сравнение, не более того...
Цитата:
abaika95:
(к чему конкретно они не прикладывали свои прекрасные ручки,приехали на все готовое)

Вот тут тоже не правда, 21- год плачу налоги и не малые. А у вас тоже всё было "на готове". Просто ку да то пропало.
А кто виноват и что делать? Вопрос риторический сегодня. 8-)
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Былинная история
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17475
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какой термин придумаем для людей которые 10-20 лет назад уехали в другую страну

Я не уехал, Я вернулся Домой. Называйте меня, кем хотите... :lol: :-o :oops: :-P
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