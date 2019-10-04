Тот самый Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 195

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:21 Цитата: drakon:

Кастрировать.



Хорошо. Но после сразу расстреливать.



P.s. Что-то участились случаи такие по КЗ. В сентябре девушку 17-летнюю ударил по лицу и потащил в кусты рядом со школой, в Караганде похитили и убили ребенка, теперь и у нас.