Цитата: maxsaf:

Я так понимаю, слово "нурлыкун" уже официально добавлено в словари?

В каждом языке есть слова, которых не хватает в других языках:

Backpfeifengesicht (немецкий) лицо, по которому необходимо врезать кулаком. Ближайший русский аналог кирпича просит. Но в одно слово.

Tartle (шотландский) паническое состояние, когда вы должны познакомить с кем-то человека, а имя его вспомнить не можете.

Mythpe (финский) когда кто-то что-то сделал дурацкое, а стыдно за это почему-то вам.

Yuputka (язык ульва, индейцев Гондураса и Никарагуа) ощущение, когда идешь по лесу, и тебе кажется, что к твоей коже кто-то прикасается. Например, призраки.

Rwhe (язык тсонга, разновидность банту, Южная Африка) упасть пьяным и голым на полу и заснуть.

Cafune (бразильский португальский) нежно проводить пальцами по волосам того, кого ты любишь.

Iktsuarpok (язык инуитов) представьте, что вы у себя дома кого-то ждете, а этот кто-то не идет и не идет, и вот вы начинаете выглядывать в окно, выбегать за дверь, чтобы посмотреть, не идет ли гость. Как-то так.

Fond de lair (французский) дословно переводится, как дно воздуха. Вообще же, выражение означает следующее: на улице лето и светит солнце, и вроде бы нужно одеться легко, но на самом деле очень холодно. Не просто холодно, а прямо до дрожи.

Desenrascanco (португальский) возможность выпутаться из затруднений, не имея для этого ни продуманного решения, ни вообще каких-либо возможностей. Самый приблизительный аналог родиться в рубашке, но это все равно совсем не то. Lagom (шведский) не слишком много, не слишком мало, а так, чтобы в самый раз.

Glaswen (уэльский) неискренняя улыбка: когда человек улыбается, а ему совсем невесело.

Ilunga (южно-африканское Конго) человек, который может забыть и простить в первый раз, снисходительно отнестись во второй, но в третий раз, если ты его подставишь, надерет тебе задницу.

Oka (язык ндонга, Нигерия) затрудненное мочеиспускание, вызванное тем, что объелся лягушек, прежде, чем начался сезон дождей.

Mamihlapinatapai (яганский, язык кочевых племен Огненной Земли) взгляд, которым люди обмениваются и осознают, что оба хотят одного и того же, но никто не решается начать первым.

Lesprit descalier (французский) чувство, которое испытываешь после разговора, когда мог бы сказать многое, а вспомнил или клево сформулировал только сейчас. В общем, когда только после разговора понимаешь, как именно нужно было ответить. Дословно же переводится как остроумие на лестнице.

Kummerspeck (немецкий) дословно переводится, как бекон горя. Вообще же обозначает действие, когда вы начинаете неумеренно есть все подряд, чтобы заглушить свою депрессию.

Kaelling (датский) видели женщин, которые стоят во дворе (ресторане, парке, супермаркете) и орут, как подорванные, на собственных детей? Ну, датчане называют их именно так.

Nakakahinayang (тагальский, Филлипины) чувство сожаления, которое испытываешь от того, что не смог воспользоваться ситуацией, или предоставленными возможностями, потому что побоялся рискнуть, а у кого-то все получилось, как надо.

Sgiomlaireachd (гэльский шотландский) раздражение, которое вызывают люди, отвлекающие тебя от еды, когда ты чертовски голоден. (chucpe) (иврит) шокирующее, циничное и наглое поведение, которое формально неоспоримо. Ну, скажем, как если бы ребенок замочил обоих своих родителей, а теперь просит судью о снисхождении, потому что остался сиротой.



Вот теперь и у нас есть слово, обозначающее смесь "Всё хорошо, прекрасная Маркиза" и самого приторного подлизывания.