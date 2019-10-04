Цитата: olegggon:

Газ у нас чуть ли не самый дорогой в стране. Может правоохранителям тоже взглянуть в эту сторону?

Интересный вопрос. Помимо того, что он у нас дорогой, так ещё фактически действующие на данный момент нормы потребления завышены, так их вот почти недавно хотели завысить до заоблачных показателей. Причём не просто завысить, а откровенно фальсифицирую расчёты и исходные документы.

Вот тут подробно всё расписано -

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