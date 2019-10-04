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≡ Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд вынес приговор бывшему директору КГП "Балхаш Су" акимата Балхаша Талгату Ежибаеву за злоупотребление должностными полномочиями и необоснованное завышение тарифа.
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§ директор пляжа
Re: Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот это по-нашему! агай, воруй 250 лямов получишь 3,5 условно, своруй мешок картохи сядешь на 5 лет. Палец вверх. Весьма показательно господа. Весьма.
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§ olegggon
Re: Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.10.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газ у нас чуть ли не самый дорогой в стране. Может правоохранителям тоже взглянуть в эту сторону?
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§ юля елиссева
Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Газ у нас чуть ли не самый дорогой в стране.

полагаешь что кто-то посмеет поднять руку на свата Рахата Шораза?
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§ Сталкер
Re: Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.10.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Газ у нас чуть ли не самый дорогой в стране. Может правоохранителям тоже взглянуть в эту сторону?

Интересный вопрос. Помимо того, что он у нас дорогой, так ещё фактически действующие на данный момент нормы потребления завышены, так их вот почти недавно хотели завысить до заоблачных показателей. Причём не просто завысить, а откровенно фальсифицирую расчёты и исходные документы.
Вот тут подробно всё расписано -
Одного пишем, пять в уме
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