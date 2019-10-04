Елена Пикельная Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в... #18





(Журналисты) Сообщений: 288

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 08:38 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36341&start=15#comment_1 Это было сделано не с целью загубить деревья, а для того, чтобы сохранить целостность прикорневого кома земли. Источник:

Никто и не обвинял в том, что цель была именно загубить деревья. Просто не подумали. И, если работники акимата внимательно прочитали заметку, они бы лучше поняли, к чему именно были претензии.



Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36341&start=15#comment_1 Добавим, что в течение нескольких лет полипропиленовый мешок разложился бы и существенного вреда деревьям не нанес. Источник:

Неправда, не через несколько лет. И ещё раз, сотрудники отдела внутренней политики, или кто отслеживает прессу, читайте материалы, на которые реагируете внимательно. А по поводу полипропилена сказано же Сергеем Мукашевым: его в землю закапывать запрещено. Совсем. И я об этом тоже писала, дело уже не в корнях.