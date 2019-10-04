/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департменте экологии Костанайской области отреагировали на публикацию о посадках сосен на территории СШ №29 в ходе республиканского "Экологического часа". Как нам сообщили в ведомстве, при проведении акции было нарушено экологическое законодательство.
Читать новость

§ Маркс
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну о чем я вчера и говорил, после публикации все убрали) молодцы НГ что заметили и подняли своевременно вопрос) вот так СМИ, общество и администрация должны взаимодействовать)

Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе печалька, в три раза больше работы придется сделать в ущерб всем.
Профайл

§ abaika95
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе печалька, в три раза больше работы придется сделать в ущерб всем//

А на то оно и гражданское общество) замечать косяки друг друга и опубликовывать в СМИ) одни косякнули, журналисты сделали замечание, все в короткий срок устранили) ляпота же) лучше чем, обиды, тяжбы, скандалы)
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 288
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.10.19 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3 октября в рамках республиканской акции "Экологический час" на территории СШ № 29 были высажены 150 саженцев сосен, - сообщил "НГ" заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ. - Из них только 24 саженца были высажены в полипропиленовых мешках. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36341&start=15#comment_1


Хочу внести некоторую ясность. Как человек, присутствовавший при посадке (и единственный, кто обратил внимание на полипропиленовые мешки), говорю: не сажали 150 сосен. Сосен было немного (24 штуки), подавляющее большинство саженцев - берёзы. Березы были без упаковки, а сосны все в мешках. Более того, после того, как я сделала замечание, этим заинтересовался сам аким области, он попросил меня разъяснить сажающим, как надо делать, дал указание, чтобы прислушались и всё делали как надо. Но посадка продолжилась в прежнем режиме, а после отъезда акима оставшуюся половину сосен точно так же закинули в ямы в мешках, будто его слово ничего не значит. Акция же. Экологическая...
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 288
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.10.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это было сделано не с целью загубить деревья, а для того, чтобы сохранить целостность прикорневого кома земли. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36341&start=15#comment_1

Никто и не обвинял в том, что цель была именно загубить деревья. Просто не подумали. И, если работники акимата внимательно прочитали заметку, они бы лучше поняли, к чему именно были претензии.

Цитата:
Добавим, что в течение нескольких лет полипропиленовый мешок разложился бы и существенного вреда деревьям не нанес. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36341&start=15#comment_1

Неправда, не через несколько лет. И ещё раз, сотрудники отдела внутренней политики, или кто отслеживает прессу, читайте материалы, на которые реагируете внимательно. А по поводу полипропилена сказано же Сергеем Мукашевым: его в землю закапывать запрещено. Совсем. И я об этом тоже писала, дело уже не в корнях.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 288
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.10.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пылу споров о корнях и правилах посадки все забыли о главном. Никому не кажется абсурдным, что во время акции, имеющей целью экологическое воспитание подрастающего поколения, дети принимали участие в совершении экологического преступления? Как считаете, цель акции достигнута? Дети получили представление о том, как надо беречь природу?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 0
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх