Цитата: Ваш земляк:

Тут какое-то непонятное - человек,заявляющая о своём





"Не спится, няня?"



Вам такое понятие - "двойственное отношение" знакомо?

Вот Яков Кедми, человек, со скандалом покинувший СССР. Достиг высокого положения в Израиле, познал, так сказать, западный мир.И, в конечном счёте, написал в своей книге "Безнадёжные войны":

"«В России сформировалась моя личность, мои моральные и нравственные принципы: уважение к человеку, независимо от его происхождения, национальной или религиозной принадлежности, обостренное чувство справедливости как в обществе, так и вообще. В России я научился любви к родине, любви к своему народу и готовности к самопожертвованию во имя идеалов, в которые веришь. В России я научился бороться до конца и никогда не сдаваться, даже когда ты один против всех и у тебя нет никаких шансов. …В России меня научили ценить книгу, культуру и образование, хорошее воспитание и искусство. С детства я привык относиться с отвращением к дешевой и примитивной политической пропаганде, к лицемерию, особенно властей предержащих и членов партии, к торговле принципами и образом жизни. В России я научился относиться с презрением к людям, посвятившим свою жизнь наживе и деньгам. Несмотря на диктатуру и жестокий режим, несмотря на лицемерие и ложь, заполнившие советское общество и в конце концов погубившие его, все свои качества я приобрел в России и нисколько не жалею об этом».



Уважаю я его. Более того, влюблена (вот "гипнотизируюсь" от слова и взгляда умного мужчины. Но к Вам, Беня, это не относится)

И противоположный пример - ненавижу Троцкого и Землячку! Сами знаете, почему...