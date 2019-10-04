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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, Абайка сам по себе и сам за себя. Просто ещё в процессе познания жизни, этакий тинейджер. Не разобрался ещё, где правда, где ложь, а где истина. Среди форумчан весь "спектр" человеков имеет место быть. А ярлык мы ему по ошибке, скорее всего, навесили, из-за его первых наскоков, позже он довольно здраво рассуждал...
Вот так вот я купилась на то, что он читал Оруэлла и протоколы сионских мудрецов :-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.10.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Согласитесь клёвый же нурлыбот.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 705
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чувствую себя малышкой у родственников на застолье, когда тебя обсуждают а ты краснеешь и хочешь писить)

Письмо не пишите, а то тов. подполковник не оценит, скажет мать перемать Абайка от коллектива письмо пришло, плохо работаешь иди в комменты к КН)

И да кроме всего Оруэлла, его всех русских биографий я еще и Хаксли читал) так что Таноми держитесь , долгими зимними форумными вечерами будет что обсудить)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
долгими зимними форумными вечерами будет что обсудить)


Для меня это всё уже пройденный этап. Сейчас я взялась за ум и занята только просмотром романтических или исторических корейских дорам. Они будут особенно хороши в долгие зимние вечера :-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
просмотром романтических или исторических корейских дорам.

А я смотрю Японские и Китайские Дорамы... :lol: :oops:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я смотрю Японские и Китайские Дорамы..


Как-нибудь посмотрю и сравню. В корейских красивые артистки, а особенно хороши артисты :-) Любуюсь. У нас таких красивых не встречала. А что ещё удивило - такие целомудренные отношения. Неужели в Корее и в 21 веке верх страсти - детский поцелуй и нежное пожатие руки? :-) ;-) А как в японских и китайских?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка,совет: уточни, что такое протекция, протежирование и протеже. И употребляй правильно
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2743
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не в силах жить я коллективно: По воле тягостного рока Мне с идиотами - противно, А среди умных - одиноко.

Тут какое-то непонятное - человек,заявляющая о своём не очень хорошем мнении об одной нации,цитирует стихи яркого и талантливого представителя этой самой нации.Как быть?!Я сразу понял,чьи стихи были процитированы,но всё как-то недосуг было написать по этому поводу.Может быть,она,когда цитировала,не знала,чьему перу принадлежат стихи?Может быть,за просмотрами сериалов некогда было узнать поподробнее?Сие есть тайна,покрытая мраком.И к этому случаю есть такие строки:
"Привычка думать головой -
одна из черт сугубо личных,
Поскольку ум,как таковой,
У разных лиц - в местах различных."
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3346
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
канадец затобольский теперь не интересен.

Это еще почему? Потому что я знаю Луизу из вашей собственной столовой, а вы - нет? :lol: Ну так я же кустанайский канадец, а не затобольский кустанаец, поэтому и знаю ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3346
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 07:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы с Жорой Голодной там такую рецензию состряпал - пальчики оближешь. Грибной суп, шницель, салатик из вешенок, и каркадэ. Постоянно делаю такой же суп из шампиньонов, гибискус в супермаркете одном купил с запасом, и черные древесные грибы на салат там же. Вкуснятина.))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Макс, я теперь, благодаря дорамам, знаю происхождение Вашей авы!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3346
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заехал по дороге с работы в магаз, купил стейк. Сочный, красивый, ААА. Думал, щас спрячу его на 21 день в дальний угол холодильника. Какой там, 21 минуту не пролежал - и соблазнил меня. Я его тут же и зажарил. Вкусный, сочный, с васаби и соевым соусом. Завтра куплю еще один, и попытаюсь не соблазнится снова :lol:



[Исправлено: maxsaf, 05.10.2019 - 07:36]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3346
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот Макс, я теперь, благодаря дорамам, знаю происхождение Вашей авы

Не поверите, у меня на первом месте - фильм с вашей аватарки ))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Японская "Кофе и ваниль", дорама или манга? :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в магаз, купил стейк.



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