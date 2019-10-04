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§ NG.kz
Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина, дочь которой 2 октября, около 12.30, подверглась нападению, обратилась в редакцию "НГ", поскольку боялась, что мужчина, пытавшийся совершить насилие над ее дочерью, останется безнаказанным. Сегодня начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов, прокомментировал ситуацию.
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§ юля елиссева
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однозначно расстреливать таких надо!
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§ лимон
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот г-н!
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§ drakon
Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
расстреливать таких надо!

Кастрировать. Всё должно быть,
по закону... :-o
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§ Тот самый
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кастрировать.


Хорошо. Но после сразу расстреливать.

P.s. Что-то участились случаи такие по КЗ. В сентябре девушку 17-летнюю ударил по лицу и потащил в кусты рядом со школой, в Караганде похитили и убили ребенка, теперь и у нас.
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§ Сыкымы
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
Сыкымы


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Сообщений: 996
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кастрировать. Всё должно быть, по закону...

У вас уже всех кастрировали?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2015/16)
Или либеральничаете до сих пор?
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