|Цитата:
таноми52:
Не в силах жить я коллективно: По воле тягостного рока Мне с идиотами - противно, А среди умных - одиноко.
Тут какое-то непонятное - человек,заявляющая о своём не очень хорошем мнении об одной нации,цитирует стихи яркого и талантливого представителя этой самой нации.Как быть?!Я сразу понял,чьи стихи были процитированы,но всё как-то недосуг было написать по этому поводу.Может быть,она,когда цитировала,не знала,чьему перу принадлежат стихи?Может быть,за просмотрами сериалов некогда было узнать поподробнее?Сие есть тайна,покрытая мраком.И к этому случаю есть такие строки:
"Привычка думать головой -
одна из черт сугубо личных,
Поскольку ум,как таковой,
У разных лиц - в местах различных."