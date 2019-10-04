Цитата: Vital:

Щас судя по всему на органы большой теневой бизнес построен. Ведь дети реально пропадают по всему миру. И в тоже время ростет торговля органами.

Пожалуйста, не пишите ерунду. Вы думаете можно просто вырвать у трупа сердце или печень и пересадить кому угодно? Во-первых, донорский орган должен быть совместим с организмом пациента. Это проверяется по системам AB0 и HLA. Найти подходящий не так просто, поэтому люди годами стоят на очереди. И многие её не дожидаются. Во-вторых донор должен быть чист от всяких инфекций, и это тоже проверяется. В-третьих изъятый орган, даже при условии спецхранения (не в холодильнике!) живёт не долго. например, почка пригодна в течение 36 часов,сердце уже через 4 часа станет просто куском мяса. Сейчас, правда создали какой-то особый контейнер, в котором 8 часов может храниться, но всё равно это недолго. И так же для всех прочих органов. Кстати, сердце еще важно подобрать по размеру. И вы думаете, что можно просто тюкнуть человека по башке, заморозить, а потом органы брать по мере надобности? Это нонсенс. Такой труп может заинтересовать только каннибалов, но не трансплантологов.