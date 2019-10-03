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§ NG.kz
Казгидромет создал карты, по которым можно отслеживать качество воздуха и воды онлайн
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РГП "Казгидромет" разработало интерактивные карты, по которым можно отслеживать показатели качества атмосферного воздуха и воды в Казахстане. На карте представлены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населённых пунктов.
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§ лимон
Re: Казгидромет создал карты, по которым можно отслеживать...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.10.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по карте только Иртыш с чистой водой
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§ Тот самый
Re: Казгидромет создал карты, по которым можно отслеживать...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ойбай, а у нас-то что всё так плохо с водой?! Наверное точно не трава цвела в августе...
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