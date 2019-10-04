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≡ Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные жителей Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные жителей Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 5-7 октября, ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье и понедельник местами возможен туман. Этот прогноз верен как для Костаная, так и для всей территории области.
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§ abaika95
Re: Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные...
abaika95


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Сообщений: 705
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удачная погода к выходным как раз на закрытие сезона шашлыков!)
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§ elektron
Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные жителей Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3617
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как раз на закрытие сезона шашлыков!)

Ну это у кого и где как :-) Рёбрышки в суит гаре, или как там правильно?
на три часа под 80 градусов, а потом на гриль! УУУххх Вкуснотищя. ;-) И в ноябре и декабре. На даче. Под красное вино в камине огонь. и мысли о вечном....
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