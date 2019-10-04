Цитата: abaika95:

как раз на закрытие сезона шашлыков!)

Ну это у кого и где как Рёбрышки в суит гаре, или как там правильно?

на три часа под 80 градусов, а потом на гриль! УУУххх Вкуснотищя. И в ноябре и декабре. На даче. Под красное вино в камине огонь. и мысли о вечном....