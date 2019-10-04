таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #2911





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1064

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:18 Думаю, Абайка сам по себе и сам за себя. Просто ещё в процессе познания жизни, этакий тинейджер. Не разобрался ещё, где правда, где ложь, а где истина. Среди форумчан весь "спектр" человеков имеет место быть. А ярлык мы ему по ошибке, скорее всего, навесили, из-за его первых наскоков, позже он довольно здраво рассуждал...

Вот так вот я купилась на то, что он читал Оруэлла и протоколы сионских мудрецов