Цитата: abaika95:

Ну о чем я вчера и говорил, после публикации все убрали) молодцы НГ что заметили и подняли своевременно вопрос) вот так СМИ, общество и администрация должны взаимодействовать)

Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе печалька, в три раза больше работы придется сделать в ущерб всем.