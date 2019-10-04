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§ NG.kz
Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты показали, что 43% респондентов относятся к митингам положительно, 16% отрицательно, а 41% граждан выразили индифферентную позицию или затруднились с ответом. При этом большая часть участников опроса считает, что проведение митингов нужно согласовывать с властями.
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§ Ваш земляк
Re: Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тебе такое,Пескарь?!
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§ abaika95
Re: Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Украине новый майдан, скандируют Зелю геть) а сколько разговоров то было какой хороший новый демократичный президент) но что то любителям помитинговать такое спокойствие не по душе) главное буча чтоб была постоянная, видно ни всех своих "кураторов" в администрацию протащили) щас они еще какую-нибудь область потеряют)
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§ Victor Yang
Re: Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Как тебе такое

Какое-такое?
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§ Ваш земляк
Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ты заголовок прочитал?
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