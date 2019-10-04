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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 -дошло время и до Гоги. - Ну , наконец-то !! Теперь вы спокойны ??
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Теперь вы спокойны ??


тут как. фото из Занзибара конечно можно.
но я тебе верю.
Икара не видел?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Теперь вы спокойны ??

А как же остальные? всем интересно же! ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же остальные? всем интересно же!


остальные по определения затобольцы.
ну или точнее один.

[Исправлено: alex_60, 04.10.2019 - 13:15]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
elektron
- И что именно вам интересно ??
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И что именно вам интересно ??

Ну Краснодарский край, понятно вроде ;-)
Хотя могу и ошибаться.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказал же alex_60 [code]Затоболовка. все подтвердается. - надо верить .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бакчан в сентябре заходил.19 года.
как ему теперь писать. живой ли человек.
вот Иванов смотрю с 18 года не пишет.
07 литра тоже.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за Гогу опять возмусь.
канадец затобольский теперь не интересен.
Гога, значение имени -храбрый .
ты грузин? ну чтобы понимать.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Икара не видел?

Походу соседи ;-) Цитата:
Гога:
Сказал же alex_60 [code]Затоболовка

Да нашёл, красивая "затоболовка" однако. :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Ну , давай , дружище - начинай пытать !!Составляй психологический портрет !! Хотя как это при такой загруженности работой , успеваешь на форуме сидеть?? 8-) 8-) 8-) Гога - это из *Москва слезам не верит* - оооочень персонаж понравился , да и сам Баталов - очень хороший актёр . :-P
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же остальные? всем интересно же!



А смысл? Как раз без интриги не интересно
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4016
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бакчан в сентябре заходил.19 года.

Мда,Дохтера не хватает.
Его чёль по всем фронтам заблочили
Или сам ушёл?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8078
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте всем сообществом настрочим благодарственное письмо руководству Абайки. Согласитесь клёвый же нурлыбот. Он форум даже немного оживил. А то щас откомандируют его на другую газету, а в замен пришлют злыдня какого нибудь.))) 8-) ;-)
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