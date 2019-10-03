Цитата: kbkz1980:

Думаю татарская диаспора такие манёвры не поймёт.Утром купил мясо,в обед пришли на куламу или беш.А ваша выдержка мяса всем до лампочки.

татарская диаспора и татар не воспринимает, хотя сырое мясо это исконное татарское блюдо. Насчет выдержки, у татар то же самое вяленое мясо очень популярно. Взять хотя бы завяленного по татарскому рецепту гуся. Уплетают его все за обе щеки. Одной татарской кухней я не ограничиваюсь. Беш, хоть татарский, хоть казахский вариант, тоже не особо жалую. Особенно когда все лезут руками в общее блюдо. А вот бялиш, особенно из утки, обожаю!