/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шашлыки дома		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
Шашлыки дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.
Читать статью

§ kbkz1980
Шашлыки дома
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4016
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Я теперь так называемое "свежее" мясо уже не воспринимаю. Только выдержанное, минимум 21 день


Думаю татарская диаспора такие манёвры не поймёт.Утром купил мясо,в обед пришли на куламу или беш.А ваша выдержка мяса всем до лампочки.
Профайл

§ юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Думаю татарская диаспора такие манёвры не поймёт.Утром купил мясо,в обед пришли на куламу или беш.А ваша выдержка мяса всем до лампочки.

татарская диаспора и татар не воспринимает, хотя сырое мясо это исконное татарское блюдо. Насчет выдержки, у татар то же самое вяленое мясо очень популярно. Взять хотя бы завяленного по татарскому рецепту гуся. Уплетают его все за обе щеки. Одной татарской кухней я не ограничиваюсь. Беш, хоть татарский, хоть казахский вариант, тоже не особо жалую. Особенно когда все лезут руками в общее блюдо. А вот бялиш, особенно из утки, обожаю!
Профайл

§ Гога
Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
юля елиссева
- Вроде четко написал **пару часов - пока привезут из деревни**
Профайл

§ Маркс
Шашлыки дома
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
вот, пожалуйста, не надо путать понятия ферментации и гниения.

"— Применительно к производству продуктов слово «гниение» не употребляют, предпочитая более общий и нейтральный термин — «ферментация», — рассказывает Виктор Конышев, известный специалист по питанию, доктор медицинских наук. — Им обозначают любое изменение пищи микроорганизмами, когда их ферменты разрушают составные части продукта. Если разрушаются углеводы, то это брожение, если белки — гниение."
Профайл
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 0
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх