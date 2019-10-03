Маркс Шашлыки дома #73





(Полноправные пользователи) Сообщений: 543

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:15 Цитата: юля елиссева:

Я теперь так называемое "свежее" мясо уже не воспринимаю. Только выдержанное, минимум 21 день.



Человеку свойственно есть все подгнившее, чтобы было помягче. Мясо маринуют, капусту и молоко сквашивают, сыр и вовсе доводят до плесени. А как жить без процесса брожения, главного в нашей нелегкой жизни?



У Ломачинского есть интересный рассказ "Копальхем и трупные яды". Там написано, что все очень сильно зависит от восприимчивости организма к трупным ядам. Кто-то может запросто съесть протухшее мясо и ему ничего не будет, а другой после маленького кусочка может запросто откинуть копыта:



"Однако индивидуальная история такой вот толерантности к трупным ядам у представителей северных народов отслеживается легко. И начинается она с самого-самого рождения. Чтобы новорожденный не плакал, ему вместо соски дают сосать кусочек сырого мяса на нитке. Привяжут, чтоб не проглотил и в рот. А меняют эту «соску», когда мясцо, как бы это сказать… попахивать начинает."