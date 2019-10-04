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§ NG.kz
Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина, дочь которой 2 октября, около 12.30, подверглась нападению, обратилась в редакцию "НГ", поскольку боялась, что мужчина, пытавшийся совершить насилие над ее дочерью, останется безнаказанным. Сегодня начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов, прокомментировал ситуацию.
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§ юля елиссева
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однозначно расстреливать таких надо!
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* лимон
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот г-н!
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* drakon
Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
расстреливать таких надо!

Кастрировать. Всё должно быть,
по закону... :-o
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