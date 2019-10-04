Маркс КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 541

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:32 Да, сборщики податей в лице креативных недоменеджеров идут на любые меры, чтобы оправдать свою жизнедеятельность, но непонятно, какая выгода населению от таких нововведений? Ну получит кто-то один раз жалкую 1000 тенге, но последствия-то от этого будут хуже некуда. Торговые точки или поднимут цены на свои услуги или прекратят свою деятельность из-за штрафов. Во втором случае высвободившиеся работники и предприниматели повиснут на шее у государства, прекратив отчислять в казну даже минимальные налоги. В обоих случаях дополнительная налоговая нагрузка распределится между покупателями и оставшимися налогоплательщиками.



Лучше бы научились эффективности трат бюджетных средств, поступающих в виде налогов. Если бы выплачивали вознаграждение по 1000 тенге на телефон за каждый огрех городской деятельности, уже бы давно горожане забыли как платить собственные деньги мобильным операторам.



З.Ы. Куды кОтимся? Скоро уже милостыньку нищему не подашь без чека.



[Исправлено: Маркс, 04.10.2019 - 16:33]