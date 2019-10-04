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≡ КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пилотный проект с 12 августа 2019 года запустили в Нур-Султане, он продлится до конца ноября. С 30 сентября проект распространяется на всю территорию республики.
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§ alex_60
Re: КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стукачество в законе.
37 год прошлого века.
1000 мало, 100000 давайте,
завалят видео.
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§ Victor Yang
КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
100000 давайте, завалят видео.

За эти деньги и с продавцом постановочное видео можно записать.
Цитата:
alex_60:
стукачество в законе. 37 год прошлого века.

Ничего подобного - там нужно записать видео, где тебе прямым текстом отказывают в чеке. Никаких "тихушников" и анонимов.
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§ alex_60
КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ничего подобного - там нужно записать видео, где тебе прямым текстом отказывают в чеке


откуда такая подробная информация?
в магазинах при доме тетрадки смотрю везде,
люди без денег в долг берут,
там ни каких кассовых аппаратов
и этих для карточек нигде не видел.

[Исправлено: alex_60, 04.10.2019 - 10:37]

[Исправлено: alex_60, 04.10.2019 - 13:41]
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§ Victor Yang
КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
откуда такая подробная информация?

Из статьи Цитата:
В пресс-службе добавили, что вознаграждение выплачивают только в случаях, когда есть видеозапись, на которой запечатлён факт отказа выдачи чека, а также указан адрес и название магазина, торгового дома, рынка и иные сведения, позволяющие идентифицировать продавца. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36334
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§ сайлау курманов
Re: КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3195
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предположение, что в этом учреждении работают внуки врагов народа , какие-то странные все, прямо радуются и от удовольствия потирают руки от каждого протокола и штрафа...
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§ Маркс
КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.10.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сборщики податей в лице креативных недоменеджеров идут на любые меры, чтобы оправдать свою жизнедеятельность, но непонятно, какая выгода населению от таких нововведений? Ну получит кто-то один раз жалкую 1000 тенге, но последствия-то от этого будут хуже некуда. Торговые точки или поднимут цены на свои услуги или прекратят свою деятельность из-за штрафов. Во втором случае высвободившиеся работники и предприниматели повиснут на шее у государства, прекратив отчислять в казну даже минимальные налоги. В обоих случаях дополнительная налоговая нагрузка распределится между покупателями и оставшимися налогоплательщиками.

Лучше бы научились эффективности трат бюджетных средств, поступающих в виде налогов. Если бы выплачивали вознаграждение по 1000 тенге на телефон за каждый огрех городской деятельности, уже бы давно горожане забыли как платить собственные деньги мобильным операторам.

З.Ы. Куды кОтимся? Скоро уже милостыньку нищему не подашь без чека.

[Исправлено: Маркс, 04.10.2019 - 16:33]
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