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≡ Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департменте экологии Костанайской области отреагировали на публикацию о посадках сосен на территории СШ №29 в ходе республиканского "Экологического часа". Как нам сообщили в ведомстве, при проведении акции было нарушено экологическое законодательство.
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§ Маркс
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну о чем я вчера и говорил, после публикации все убрали) молодцы НГ что заметили и подняли своевременно вопрос) вот так СМИ, общество и администрация должны взаимодействовать)

Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе печалька, в три раза больше работы придется сделать в ущерб всем.
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