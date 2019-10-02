Цитата: Гога:

--- А чего же по весне асфальт убегает вместе со снегом , а остатки уходят с летними дождями ?



Ну вот может теперь не убежит. Посмотрим. Если конечно проверка не липовая была, а то может знали про неё и знали где будут брать. Там и сделали нормально.



Цитата: abaika95:

А что вы к нам по весне часто приезжаете?) или вы про свой город сейчас рассказываете?)



Мне так скажите, расскажу как по Чкалова возле Березки прошлой осенью днищем пару раз ударился в ямах. Потому что не едешь там, а плывешь вслепую. И думаете сделали? Нет, какой-то глиной/грязью засыпали когда морозы ударили, снежком припорошило, так зима и прошла.



А весной снова здорова. Дошло до того, что одна сторона стояла, потом объезжала ямы по встречной, потому что они глубиной сантиметров 30, если не больше. К лету ямы вроде сделали (тонким-тонким слоем), но у полотна дорожного перепад высот наверное с полметра на 30 метровом участке. Все едут 20-30 и все равно ощущение как будто едешь и спрыгиваешь с чего-то.



Молодежная-Жастар-Арыстанбекова аналогично. Возле перекрестка с Волынова и сейчас ямина глубиной сантиметров 20. И она там с весны, хоть бы щебня насыпали. И это 4-полосная, достаточно загруженная дорога! Вот такие дороги в Кустанае.