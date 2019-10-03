abaika95 Re: Шашлыки дома #62





(Полноправные пользователи) Сообщений: 702

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:42 Юля или может вы Юлдаш) незнаю) не обижайтесь, это было мое субъективное мнение вприниципе как и ваши оценочные суждения о обзорах Доры) не изголяйтесь в троллинге и переходах на личности а то фу)



фото не дождался стейка в разрезе, а о градусах всякое можно сказать, так что думаю что подошва стейк то был, еще минус один балл, и того 3 балла очень не плохо для начала) жду дольнейших вкусностей для оценки) кушайте много кушайте вкусно!)



Цитата-// лучше звание свое назови. //



Капитан Советской армии, а вы тов. Сержант в этом месяце премию не получите, Гогу я раскрыл, так что премия улетает мне)