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§ NG.kz
Шашлыки дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.
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§ таноми52
Re: Шашлыки дома
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля! Класс!!!
А стиль каков! Не хуже Доры
Вит! Я пас! Мне не тягаться с женщинами, на которых ты обратил внимание.
Позорно бросаю борьбу за твоё сердце... :-(
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§ kbkz1980
Шашлыки дома
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4014
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Ну, что же, вредная татарочка, смотри, не захлебнись слюной

От чего?
21 день выдержать мысо и пожарить.
Вы не находите,это скучно.
Про подачу промолчу,грязноватая плита-испортила все впечатления.
Удачи.
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§ abaika95
Re: Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля или может вы Юлдаш) незнаю) не обижайтесь, это было мое субъективное мнение вприниципе как и ваши оценочные суждения о обзорах Доры) не изголяйтесь в троллинге и переходах на личности а то фу)

фото не дождался стейка в разрезе, а о градусах всякое можно сказать, так что думаю что подошва стейк то был, еще минус один балл, и того 3 балла очень не плохо для начала) жду дольнейших вкусностей для оценки) кушайте много кушайте вкусно!)

Цитата-// лучше звание свое назови. //

Капитан Советской армии, а вы тов. Сержант в этом месяце премию не получите, Гогу я раскрыл, так что премия улетает мне)
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§ Vital
Шашлыки дома
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8077
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Опаздал. Премию за Гогу и за Макса я ещё год назад получил. Два раза не дают.)
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§ Vital
Шашлыки дома
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8077
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Че накинулись на Юлю. Красивое мясо, жаль фото не передаёт запах. Уверен вкусное. Татарки умеют готовить вкусно
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§ юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Капитан Советской армии

вот, звание бабайки я вычислила точно. Только не советской армии, а другой конторы. Но, всякий раз, как пишу про звание, админ подтирает пост.
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§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Че накинулись на Юлю. Красивое мясо, жаль фото не передаёт запах. Уверен вкусное. Татарки умеют готовить вкусно//

Да кто накинулся то?) травлю вроде не устраивали) так мнение только свое высказал, вам по фото понравился стейк, я видал и лучше) вот и все) Юле же нравиться играть в Обломова и его "славный обзор" вот и я решил подключиться)
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§ Гога
Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я и не скрывался.Так что премий не будет .
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§ Гога
Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю , но я любил , когда свежину привозили с деревни(свининку) , так просто резал ломтями мякоть в 1 см . Капелька масла , соль , перец - по минутке с каждой стороны - дети в очереди стояли .Как это зовется - не знаю - но оооочень вкусно . И не 21 день ждать , а пару часов - пока привезут из деревни .
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§ Маркс
Шашлыки дома
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.10.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
21 день выдержать мысо и пожарить. Вы не находите,это скучно.

Зато как весело можно приколоть гостей. Пригласить их на мясо, поставить на стол тарелку с хлебом и сказать: "Мясо будет готово через 21 день, терпеливых прошу не расходиться".
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§ юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
21 день выдержать мысо и пожарить.

Цитата:
Гога:
И не 21 день ждать

мясо парное в течении 4-5 часов после убоя, потом наступает процесс трупного окоченения. Кому интересно, загуглите про автолиз мяса и его свойства. Я теперь так называемое "свежее" мясо уже не воспринимаю. Только выдержанное, минимум 21 день.
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§ таноми52
Re: Шашлыки дома
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
автолиз мяса



Юль, прочитала "Автолиз мяса и зачем нужна выдержка". Спасибо, что просветила. Вот темнота я была в этом вопросе!
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§ юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 16:58
Комментарий удален модератором.
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