olegggon Re: Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1021

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:41 Цитата: лимон:

не используйте "левые" зарядный устройства, всё

Да, что-то про плохие зарядные устройства в статье ни слова. А ведь мне кажется, что из-за них то и загорелось. У них часто изоляция ломается, от чего может и замкнуть проводка и все вытекающие последствия.