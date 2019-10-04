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§ NG.kz
Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36886
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматинской области у школьницы взорвался телефон, что привело к гибели девочки. О данном инциденте высказался заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Нуркан Садвакасов.
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§ maxsaf
Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если контроллер можно, чисто теоретически, вывести из строя дистанционно, то, опять же чисто теоретически, мы носим с собой бомбу направленного действия. Неплохо придумано.

[Исправлено: maxsaf, 04.10.2019 - 10:53]
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§ лимон
Re: Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.10.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Все, что имеет аккумуляторную батарею, может взорваться. Тот же ноутбук, например, - заключил он."

очень оптимистичненько :lol:
не перегревайте и не используйте "левые" зарядный устройства, всё
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§ olegggon
Re: Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.10.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
не используйте "левые" зарядный устройства, всё

Да, что-то про плохие зарядные устройства в статье ни слова. А ведь мне кажется, что из-за них то и загорелось. У них часто изоляция ломается, от чего может и замкнуть проводка и все вытекающие последствия.
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§ elektron
Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Самсунга была такая проблема, с одной моделью. Акушка взрывалась. В аэропортах запрещали.
Оригинальные причиндалы тут не причём, хотя и надёжнее может.
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