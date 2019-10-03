/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шашлыки дома		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Шашлыки дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36886
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.
Читать статью

§ Vital
Шашлыки дома
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8073
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

:-o :-o :-o координаты, адрес, телефон срочно!) ;-)
Профайл

* юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
координаты, адрес, телефон срочно!)

иди к Лиле, хай она тебе готовит!
Профайл

* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


сколько времени у нее?
Профайл

§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Сначала был Туркменбаши с рухнамой в Туркмении, потом Юртбаши в Узбекистане. И потом у нас, чтобы не отставать от коллег из Средней Азии, придумали Елбасы и рухани жангыру. Все титулы азиатских вождей и названия их священных программ однокоренные, никакой фантазии//

О какой анализ от специалистов урологов) чет вы в дебри каких-то регалий ушли) а вопрос то простой между книжкой утопией и программной статьей понимаете в чем различие?)

Цитата-//по вкусу ничуть не хуже дорогостоящего мраморного мяса//

Уровень прожарки?) подошва?)
Профайл

§ Vital
Шашлыки дома
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8073
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Не обманула. Точно татарка. Тоже вредная))
Профайл

* юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 11:47
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Yorik
Шашлыки дома
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.10.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
потом уже судите, имею ли я право наезжать на Дору

Юля, имеете ;-)
Очень достойно выглядит, думаю и на вкус так же.
Я несколько лет назад тут на форуме от Валентина узнал про технологию приготовления су-вид. Приобрел такой аппарат, плюс вакууматор к нему - теперь балуем себя периодически высокой кухней с цифровыми технологиями 8-) Управление с телефона (через блютуз), выбор рецептов в приложении. Стейки после су-вида на сковороду-гриль с оливковым маслом буквально на 1-2 мин. для цвета и легкой корочки.
А мясо не всегда достойное попадается к сожалению...
Профайл

* юля елиссева
Re: Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не обманула. Точно татарка. Тоже вредная))

мы, татарочки, девушки божественно красивые. Чтобы наши мужчинки не сдохли от такого счастья, нам приходится быть вредными. Но, как ни крути, а жизнь без татарки, что чай без заварки..
Профайл

* юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Уровень прожарки?) подошва?)

написала же - 56 градусов внутри куска! Это по-твоему подошва? Ни в шашлыке, ни в стейках, ни в рухнаме ничего ты, Бабайка не понимаешь!
Профайл

* юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
про технологию приготовления су-вид.

Су-видницу планирую в скором времени купить, также как и вакууматор. Грешна, люблю чревоугодничать. Люблю, как Славный Друже Обломофф, кушать много и кушать вкусно.
Профайл

* юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а вопрос то простой между книжкой утопией и программной статьей понимаете в чем различие?)

Неужели ты искренне полагаешь, что казахстанская программа менее утопична, чем туркменская?
Профайл

§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прорвало Татар кызы)

Жду фото стейка в разрезе) ну а раз вы такой кулинарный мастер любите оценки то смотрите)
Субьективно чисто мое мнение)

Подача 3 балла из 10,на такой доске только в дешевых столовых косящих под стейк хаус подают мясо)

Загриленные овощи накидываю бал ) кортошка только чет вся в масле, непорядок)

Сало не обрезано, тоже такое себе удовольствие его кушать) это же не шашлык) минус

Степень прожарки пока не видели, но думаю что веллдановенько) но говорить заранее не буду ждем фото)

Так что пока 4 балла из 10)
Профайл

* юля елиссева
Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 12:44
Комментарий удален модератором.
Профайл

* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Прорвало Татар кызы)


а тебя не понесло? ты кто " этот" .
Профайл

* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сало не обрезано, тоже такое себе удовольствие его кушать


а еще говорит в Мюнхене был.
баранину ешь.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: alex_60, юля елиссева, DrDjekel, elektron, Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 4
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх