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§ NG.kz
Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские врачи
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36886
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американские врачи рекомендуют привиться от гриппа как можно скорее перед началом сезона, но сделать прививку "никогда не поздно". О пользе иммунизации от опасного заболевания рассказала главный врач Adventist HealthCare Urgent Care, специалист в области семейной медицины Амра Насир.
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§ maxsaf
Re: Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
врач Adventist

Куда мир катится? (((
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§ Yorik
Re: Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские...
Yorik


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Сообщений: 691
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куда мир катится?

А что Вас смущает? Названия медцентрам и в Штатах, и в Канаде тоже часто даются в честь основателей, меценатов, католических (и других) святых. Считаете, что это напрямую влияет на качество медуслуг?
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§ maxsaf
Re: Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

А если светским школам начать давать имена не писателей, а святых или апостолов, повлияет это на качество образования?
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