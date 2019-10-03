Цитата: юля елиссева:

потом уже судите, имею ли я право наезжать на Дору

Юля, имеете

Очень достойно выглядит, думаю и на вкус так же.

Я несколько лет назад тут на форуме от Валентина узнал про технологию приготовления су-вид. Приобрел такой аппарат, плюс вакууматор к нему - теперь балуем себя периодически высокой кухней с цифровыми технологиями Управление с телефона (через блютуз), выбор рецептов в приложении. Стейки после су-вида на сковороду-гриль с оливковым маслом буквально на 1-2 мин. для цвета и легкой корочки.

А мясо не всегда достойное попадается к сожалению...