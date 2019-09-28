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§ NG.kz
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Службу на таких постах полицейские будут нести в круглосуточном режиме. В дневное время там также будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Будки такие - хорошее дело, в морозы сильно не напатрулируешься.


да и выручку подсчитывать в тепле удобно.
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§ Мурзилка
Re: Новые полицейские посты появятся в Казахстане
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 30.09.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да и выручку подсчитывать в тепле удобно.

Интересно, какую выручку? которую такие, как вы, "помогаете" собирать?!
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§ Ваш земляк
Re: Новые полицейские посты появятся в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню,возле 25-го магазина стоял такой "модульный пункт полиции" - обыкновенный строительный вагончик.Правда,там внутри небольшой "обезьянник" сделали.
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