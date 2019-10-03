Цитата: abaika95:

Я после первого и второго "Брата" да и вообще после Балабанова

Это ты ещё "Ассу" Соловьёва(не того,про кого БГ спел) не видел!Ну а у Балабанова не только рок в саундтреках бывал.Дидюлю в "Кочегаре" слушал?