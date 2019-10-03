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§ NG.kz
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученики и преподаватели СШ № 29 приняли участие в республиканской акции "Экологический час" и высадили сотню саженцев сосен и берез. Всего в Костанайской области планируется высадить сегодня, 3 октября, 25 000 деревьев.
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§ drakon
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17467
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, мы кажется тут о посадке
деревьев, говорим... :lol: :-o
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§ abaika95
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// Абайка, мы кажется тут о посадкедеревьев, говорим//

Не спорю) ну Гога же начал приводить в пример свой город в плане урбанистической развитости) надо же рассказать человеку сколько было украдено чтобы его город стал таким каким он стал)
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§ Ваш земляк
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да пусть хоть для галочки в отчете делают) главное делают)

Деньги хоронят?
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§ Ваш земляк
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
и чудо произойдет, тебя раньше срока с капитана повысят тебя до майора! И не придется самому комменты строчить!

А где ты видела министра в звании капитана?!Хотя в ПНД чего и кого только не бывает...
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§ abaika95
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Деньги хоронят?//

Где то на фото или видео есть деньги?) что то не заметил) везде только саженцы и ребятня) думаете не будут рости из за мешков?) ну журналист вон пишет корни прорастут и все будет путем) мешки только и вправду нехорошо закапывать, согласен)
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§ drakon
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17467
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Деньги хоронят?

Да, в пакетах. А ночью придут
и выкопают... :lol: :oops:
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§ Гога
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- И всего то хотел показать , что можно делать , не вырубая деревья , а сохраняя их . И сажать не правильно.Причем тут казнокрадство , и тем более взяточничество ?? :oops: :oops:
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§ Ваш земляк
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сейчас в старых парках и усадьбах можно найти прекрасные с душой выращенные посадки, радующие глаз спустя более века! Они достояние времени и живые страницы истории.

Бывал я в бывшей усадьбе С.Аксакова,автора "Аленького цветочка".Там есть липовая аллея,которой уже под двести лет.Шикарная аллея!
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§ Ваш земляк
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где то на фото или видео есть деньги?

Саженцы стоят денег.Не благодари!
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§ Ваш земляк
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Жителей Самары приглашают на сбор желудей.Всего планируется собрать более тонны желудей дуба. Собранные желуди будут высеяны в лесном питомнике, затем сеянцы отправят на восстановление леса.Принять участие в акции могут все желающие.https://www.vkonline.ru/news/archive/238544/zhitelej-samary-priglashayut-na-sbor-zheludej"
Как-то так...
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