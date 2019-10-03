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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2733
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.10.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы не про здание казгеологии говорите?

Ты,вообще,кустанайский?!При Союзе было КГБ,при Тауэльсыздыке - КНБ.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2733
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.10.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я могу ошибаться, надеюсь это так, но ты имеешь ввиду?...что именно?

Им посоветовали уехать туда,где живут по шариату.Больше таких вопросов не возникало.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2733
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.10.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди!Кто слушал новое творение от БГ под названием "Вечерний М"? Как вам?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Им посоветовали уехать туда,где живут по шариату//

Понял) перепутал с другой страной) в принципе они правы в чужой монастырь как говориться..
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
- Гога:вы не на Гоголя , 77Почти угадали, на Алтынсарина напротив. - Это я у Алекса спрашивал - и он ответил так .
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// БГ под названием "Вечерний М"//

Слышал сие) песня отвратная но сама реакция Соловья на нее бесценна) сейчас он упорно доказывает что песня не про него)
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2733
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Слышал сие) песня отвратная

Ну а кто же,по твоему,образец для подражания?Сам кого слушаешь?
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