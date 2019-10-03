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§ NG.kz
Шашлыки дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36879
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.
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§ maxsaf
Re: Шашлыки дома
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3332
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
скоро бомбанет у кого-то

Не бомбанет. Не кошерно :-)
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§ Гога
Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
директор пляжа
- Да так интереснее!! Я ему широту-долготу неделю назад . У него получилась Затоболовка .И даже фото нового микрорайона дал - а он все не найдет .
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§ Гога
Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- Да и просто не дадут спокойно посидеть - куча знакомых и незнакомых сразу набежит!
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§ maxsaf
Шашлыки дома
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3332
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А ко мне никто не прибегает на запах, без приглашения ))
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§ Vital
Шашлыки дома
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8069
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.10.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата:
то кудаж мы катимся никаких традиций в советском союзе такого не было, чтоб люди сидели и кушали
Наоборот так и было, сидели дружно всем двором, подъездом. Это щас во времена рухнамы, в подъездах соседи друг друга по имени даже не знают.
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§ Гога
Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
- Даже на площадке и то не всех знаешь !
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§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Наоборот так и было, сидели дружно всем двором, подъездом. Это щас во времена рухнамы, в подъездах соседи друг друга по имени даже не знают//

Еще один) Витал, Рухнама у Туркмен и никакого отношения к рухани жангыру не имеет) не уподобляйся Незнайкам ) сейчас специализирлваные места есть где можно толпой посидеть покушать, поговорить, да и осталось традиция зависания во дворах молодежь, старики, как тепло становится в беседках сидят, смотря от новизны двора, в новых районах нет такого, все приезжие заезжие, в старых полные дворы) вот мангалы во дворах на фото от Гоги классная тема)
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§ kbkz1980
Шашлыки дома
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.10.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шашлык,ни шашлык- шквал замечаний.
А может нам форумчане чё нить приготовят с отчётом.Мне бы кулинарные способности Юли хотелось заценить,
Когда троечки раздаёте другим,покажите свой уровень.

[Исправлено: kbkz1980, 03.10.2019 - 19:29]
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§ КГСПС
Re: Шашлыки дома
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.10.19 - 19:53
Комментарий удален модератором.
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§ КГСПС
Re: Шашлыки дома
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.10.19 - 19:53
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Шашлыки дома
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8069
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.10.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночной дозор раздразнил. А на дисертик арбузик/дыня)))
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