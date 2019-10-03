Цитата: 98% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, сталкивались ли они при посещении различных ведомств с необходимостью решать вопросы неформальным путем.

1) Часть опрошенных вообще не считают этот путь "неформальным". Всё в порядке вещей: "не подмажешь - не поедешь".

2) Недоверие или неверие в анонимность опроса:

а) боязнь подставить своего "благодетеля";

б) боязнь подставить свою личную хитроопу - самая отвратная категория взяткодателей (зачем я буду стоять в очереди, я лучше взятку дам и всех обойду, мне нужней чем остальным) - тут и госорганы могут взять за ту самую хитроопу, и окружающие могут "не оценить "благой порыв".