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≡ "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36879
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Менее 1% опрошенных костанайцев признали, что свои вопросы в госорганах они решали через вознаграждение. Об этом на брифинге сообщил и. о. руководителя управления департамента по противодействию коррупции Рустем БОЛАТ.
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§ Серый волк
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10668
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Менее 1% опрошенных костанайцев признали, что свои вопросы в госорганах они решали через вознаграждение
Что-то коррупцией страшно пахнет этот результат... :lol:
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§ КГСПС
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Высокая динамика снижения"/// Всё снижаемся и снижаемся...Когда же дно?!
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§ сайлау курманов
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3194
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.10.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, задержания чиновников разных
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§ Сыкымы
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
Сыкымы


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Сообщений: 994
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
98% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, сталкивались ли они при посещении различных ведомств с необходимостью решать вопросы неформальным путем. 

1) Часть опрошенных вообще не считают этот путь "неформальным". Всё в порядке вещей: "не подмажешь - не поедешь".
2) Недоверие или неверие в анонимность опроса:
а) боязнь подставить своего "благодетеля";
б) боязнь подставить свою личную хитроопу - самая отвратная категория взяткодателей (зачем я буду стоять в очереди, я лучше взятку дам и всех обойду, мне нужней чем остальным) - тут и госорганы могут взять за ту самую хитроопу, и окружающие могут "не оценить "благой порыв".
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