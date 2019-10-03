abaika95 Шашлыки дома #36





(Полноправные пользователи) Сообщений: 682

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Цитата-// Наоборот так и было, сидели дружно всем двором, подъездом. Это щас во времена рухнамы, в подъездах соседи друг друга по имени даже не знают//



Еще один) Витал, Рухнама у Туркмен и никакого отношения к рухани жангыру не имеет) не уподобляйся Незнайкам ) сейчас специализирлваные места есть где можно толпой посидеть покушать, поговорить, да и осталось традиция зависания во дворах молодежь, старики, как тепло становится в беседках сидят, смотря от новизны двора, в новых районах нет такого, все приезжие заезжие, в старых полные дворы) вот мангалы во дворах на фото от Гоги классная тема)