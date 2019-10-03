/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанец задержан за попытку дать взятку сотруднику Челябинской таможни		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстанец задержан за попытку дать взятку сотруднику Челябинской таможни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36879
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Казахстана за дачу взятки сотруднику Челябинской таможни.
Читать новость

§ директор пляжа
Re: Казахстанец задержан за попытку дать взятку сотруднику...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самоуверенный! к несчастью честный суровый уралец попался)
Профайл

§ Сабыр
Re: Казахстанец задержан за попытку дать взятку сотруднику...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря в баксах давал,россияне же их боятся как больные! Вот в деревянных бы норм было ;-) И что же он такое вез?Может вин код глянули?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 0
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх