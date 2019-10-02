yudjin Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6126

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:17 В очередной раз убеждаюсь в скудоумном подходе министерства безобразования.

Это какие ценности надо иметь, чтобы предлагать такое? Понятно, что во взрослом возрасте мужик должен уметь всё, но если мальчику нравится готовить и вязать крючком, пусть делает это дома, но не в школе. Потому что в жестоком школьном обществе это вызовет со стороны одноклассников только буллинг - агрессивное издевательство, насмешки, физическое и психологическое давление над тем, кто не как все... над тем, кто пошел не в мастерскую, а к плите или швейной машинке. Тут и до беды - суицида не далеко... И кому от этого будет лучше? ребенку, родителям, учителям, администрации школы?

Ну наверное только министерство...им всё по барабану... они с каждым новым министром отменяют нововведения предыдущих и не за что не отвечают.