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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 , вы не на Гоголя , 77 работали ?? Надеюсь , все этот адрес помнят ??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Серый волк:Новый вид посадок освоен!
В мешках прикопали-нуно-прямо с мешком и выдернули//

Алекс Холмс с Бейкер стрит 17,спроси у дяденьки сколько он за такие посты денюжек получает?)дюже интересно) может потом переметнемся с тобой на сторону "добра")
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
вы не на Гоголя , 77

Почти угадали, на Алтынсарина напротив.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Алекс Холмс.
Смотрите на время регистрации.
Там все видно кто что и как.
Неприкасаемые то все оттуда.
Даже которые гадости тут пишут.

[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 17:55]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3332
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Почти угадали, на Алтынсарина напротив.

Как там столовая внизу у Луизы? ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
внизу у Луизы? ))

Не знаю.
Одна тысячи?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3332
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не знаю

А вы не про здание казгеологии говорите?
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