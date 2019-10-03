abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2867





(Полноправные пользователи) Сообщений: 682

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:42 Цитата-// Серый волк:Новый вид посадок освоен!

В мешках прикопали-нуно-прямо с мешком и выдернули//



Алекс Холмс с Бейкер стрит 17,спроси у дяденьки сколько он за такие посты денюжек получает?)дюже интересно) может потом переметнемся с тобой на сторону "добра")