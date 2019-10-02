Vital Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8068

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:13 Цитата: abaika95: Не лечить их надо, денег ещё тратить на них. Ремень кожаный или сапог дедовский кирзовый по ним плачет. Шлепнуть по котелку с разок и все мозги на место сразу встанут.