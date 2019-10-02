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≡ Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане предлагают снизить возраст, при котором человек имеет право проводить коррекцию пола с 21 года до 18 лет. Эта норма предусмотрена проектом нового Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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§ директор пляжа
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Они хотят уничтожить изнутри наше общество и семейные ценности созданные ещё при СССР
вот вот, где-то этот сценарий уже был, только что-то в европу никак не пускают
:lol:
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§ drakon
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если мальчик думает что он девочка

Там новость - есть.
Пусть мальчик едёт,
на уроок в группу к
девочкам... :lol: :oops:
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§ Vital
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8068
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.10.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не лечить их надо, денег ещё тратить на них. Ремень кожаный или сапог дедовский кирзовый по ним плачет. Шлепнуть по котелку с разок и все мозги на место сразу встанут.
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* КГСПС
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 890
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.10.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ага. Сначала женится и получает 3 ляма, потом меняет пол, выходит замуж и ещё 3 ляма на карман.
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